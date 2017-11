Discussie over speedgebruik eindigt in opzettelijke crash: vrouw breekt rugwervel Stefaan P. vervolgd voor poging doodslag bewerkt door: mvdb

Bron: Belga 0 JVK De Range Rover kwam ondersteboven tot stilstand. Een veertiger uit Oostende heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor poging tot doodslag op zijn toenmalige vriendin. Aan het kanaal in Oudenburg knalde Stefaan P. met zijn wagen opzettelijk tegen de vangrail en tegen een verkeerslicht. Het openbaar ministerie vorderde een strenge effectieve straf.

Op 20 mei 2015 reed Stefaan P. met zijn Range Rover langs de Oostendse Steenweg in Oudenburg. In de wagen kwam het tot een hoogoplopende discussie met zijn partner Lien C. (29). Ter hoogte van de Gistelbrug knalde het voertuig tegen de vangrail en tegen een verkeerslicht. Bij die crash liep de vrouw een gebroken rugwervel op.

Volgens het openbaar ministerie veroorzaakte P. doelbewust het verkeersongeval. De beklaagde zou door het lint gegaan zijn toen hij door zijn partner werd aangesproken op zijn speedgebruik. Een ooggetuige verklaarde dat de Oostendenaar recht naar het water leek te rijden. Het parket is dan ook van oordeel dat er sprake is van poging tot doodslag.

"Niet logisch"

De verdediging vroeg de vrijspraak. Volgens meester Gerard Soete had zijn cliënt absoluut niet de intentie om het slachtoffer om het leven te brengen. "Hij probeert haar na het ongeval onmiddellijk te kalmeren, dat is toch niet logisch als je iemand wil liquideren." De verdediging merkte ook nog op dat P. geen motief had om de moeder van hun baby te doden.

De rechter doet op 5 december uitspraak.