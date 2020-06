Discussie over praktijktesten woedt verder: Groen noemt argumenten Diependaele “intellectueel oneerlijk” en "juridische onjuist” LH

12 juni 2020

10u32

Bron: Belga 42 De manier waarop minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) praktijktesten afwijst is "intellectueel oneerlijk" en "juridisch onjuist". Dat zegt Groen-parlementslid An Moerenhout. De discussie over de (on)zin van praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt laaide de voorbije dagen opnieuw op en veroorzaakt spanningen in de Vlaamse meerderheid.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) was eerder deze week al erg duidelijk, maar herhaalde donderdag in Terzake nog eens luid en duidelijk dat hij geen voorstander is van praktijktesten. De N-VA-minister vindt onder meer dat een overheid "niet mag liegen tegen zijn burgers". Anders wordt "het vertrouwen in de overheid beschaamd", aldus Diependaele.

Oppositiepartij Groen noemt dat argument "juridisch volstrekt onjuist". "Als er wettelijke of decretale regelingen voor handen zijn, kan de overheid zich anders voordoen tegenover haar burgers. De federale regering - mét N-VA - voerde zelf mystery shopping bij banken in om te controleren of mensen geen foute producten worden aangesmeerd. Het kan dus wel. En het mag", zegt Groen-parlementslid An Moerenhout.

Groen verwijst ook naar de mystery calls die al mogelijk zijn op federaal niveau. "Dat zijn praktijktests waarbij de sociale inspecteurs zich bij bedrijven mogen voordoen als klanten of werknemers om discriminatie aan te tonen. Zo zijn er tal van voorbeelden waaruit blijkt dat de overheid al praktijktests gebruikt om mogelijke inbreuken te illustreren", aldus Moerenhout.

Dat minister Diependaele zich uitspreekt voor meldpunten, is volgens Groen ook naast de kwestie. "Die meldpunten bestaan al jaren. Vlaanderen telt er dertien. Dat zijn lokale contactpunten van Unia waar iedereen terecht kan om discriminatie te signaleren. Zet daar dan meer op in. Maar een nieuw idee is het alleszins niet", klinkt het.

Torpedo van Diependaele

Ook oppositiepartij sp.a reageert fel op de manier waarop Diependaele de deur voor praktijktesten sluit. Parlementslid Maxim Veys spreekt op Twitter van een "torpedo" van Diependaele. Zijn collega Hannes Anaf maakt de vergelijking met verkeersovertreders. "Ik begrijp die motivatie tegen praktijktesten echt niet. Een flitser stelt zich toch ook verdekt op naast de autostrade om overtreders te betrappen? Het is simpel: Als je discrimineert, overtreed je de wet. Als je niets fout doet, heb je niets te vrezen", tweet Anaf.

