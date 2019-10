Discussie over plaatsen in Vlaams parlement eindelijk beslecht: er verandert ... niets TT IVDE

10 oktober 2019

19u03

Bron: Eigen berichtgeving 3 Na weken van discussies zijn de verschillende fracties in het Vlaams parlement het eindelijk eens geworden over de plaatsverdeling in het halfrond. Beslist is om uiteindelijk niets te beslissen: alle partijen blijven zitten waar ze zitten, zo is bevestigd aan Het Laatste Nieuws.

Traditioneel zitten de partijen in het Vlaams parlement verdeeld volgens de ideologische links-rechts-as: PVDA zit uiterst links, Vlaams Belang uiterst rechts. Tussen hen in zitten van links naar rechts Groen, sp.a, CD&V, Open Vld en N-VA.

Tot voor kort zorgde die verdeling niet voor problemen, maar na de sterke score van Vlaams Belang bij de laatste verkiezingen doken problemen op. Met name N-VA was ontevreden dat de fractie fysiek in twee gesplitst werd door een van de twee gangpaden, waardoor enkele parlementsleden in de zijbeuk bij Vlaams Belang belandden. Ook bij de start van de vorige legislatuur (in 2014) maakte N-VA daar bezwaren over, maar uiteindelijk beet de fractie toen in het zand.

Een alternatief was echter niet zo snel gevonden: CD&V zag het niet zitten haar plaats in de grote middenbeuk op te geven, en ergens aan de zijkant te belanden. Meer dan vijf overlegrondes tussen de fractieleiders leverden niets op. Uiteindelijk is nu beslist om niets te beslissen: de situatie blijft bij gebrek aan akkoord gewoon wat ze is.

Wat wel nog kan veranderen, zijn de plaatsjes van voor naar achter. Vooraan zitten de fractieleiders en de leden van het Bureau, met achter hen de parlementairen volgens een systeem van anciënniteit en penetratiegraad bij de verkiezingen (het aantal voorkeurstemmen gedeeld door het totaal aantal stemmen in zijn/haar kieskring, nvdr.). “Maar ook die verdeling is stilaan in een definitieve plooi gevallen”, zegt N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele.