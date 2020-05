Discussie mogelijkheid uitstel verlof naar 2021 MDG

29 mei 2020

16u48

Bron: Belga 1 Het idee van ondernemersorganisaties over een mogelijk uitstel van verlof naar volgend jaar, zorgt voor discussie. De vakbonden zeggen alvast nee. Open Vld is wel voor het idee en heeft een wetsvoorstel ingediend. Premier Sophie Wilmès (MR) zei donderdag in de Kamer dat de kwestie nog niet op de regeringstafel ligt.

Werkgeversorganisaties als VOKA, VBO en de Union wallonne des entreprises pleiten ervoor om bedrijven de mogelijkheid te geven het verlof voor dit jaar minstens gedeeltelijk te kunnen uitstellen naar volgend jaar. "Voor sommige bedrijven die in de loop van de komende weken echt gaan heropstarten zal de situatie moeilijk worden als alle werknemers hun verlof opnemen", meent het VBO, geciteerd door La Libre Belgique.

Volgens dezelfde krant sluiten de vakbonden in elk geval de deur voor een veralgemeend uitstel van het verlof, al snappen ze wel dat dit voor bepaalde sectoren of bedrijven te rechtvaardigen is. De kwestie wordt op dit moment niet besproken door de Groep van Tien, het overlegplatform van de sociale partners.

Soepel met vakantieperiodes 2020

Open Vld heeft woensdag in de Kamer een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat werkgevers "in overleg met hun werknemers uitzonderlijk kunnen beslissen om soepel om te springen met de vakantieperiodes voor 2020". De spoedbehandeling van het voorstel werd donderdag aanvaard.

Brede politieke steun

Binnen de regering wordt de kwestie nog niet besproken. Premier Sophie Wilmès (MR) kreeg hierover donderdag in de Kamer vragen van de PVDA. De eerste minister wees op de noodzaak om bepaalde coronamaatregelen te verlengen of nieuwe steunmaatregelen te nemen, zeker voor de zwaarst getroffen sectoren. "We werken eraan", zei ze, met een verwijzing naar de "brede politieke steun" waarnaar zou worden gezocht én naar het sociaal overleg. "Het uitstel van de vakanties maakt er geen deel van uit.”