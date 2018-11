Discriminerend, duur en onwerkbaar: deeltijds pensioen krijgt negatief advies Ann De Boeck

06 november 2018

Discriminerend, duur en onwerkbaar. De sociale partners zijn streng voor de plannen van de regering-Michel voor het deeltijds pensioen.

Voor de helft aan de slag, voor de helft op pensioen. Als het van de regering afhangt, is dat vanaf 1 juli 2019 mogelijk. Maar volgens de sociale partners houdt het wetsontwerp van minister Daniel Bacquelaine (MR) geen rekening met de realiteit van een gemengde loopbaan. Zo moet je bewijzen dat je het voorbije jaar minstens vier vijfde als werknemer hebt gewerkt. Daarna moet je in hetzelfde bedrijf tewerkgesteld blijven à rato van 50 procent van een voltijdse baan.

"Personen die voor hun aanvraag zelfstandige of ambtenaar zijn, hebben dus geen toegang tot het deeltijds pensioen", stellen de sociale partners. En ook: "Wie na de ingang van het deeltijds pensioen van statuut verandert, verliest dat." Bovendien wordt het deeltijds pensioen berekend op het pensioen dat als werknemer is opgebouwd. "Dat zal in verschillende gevallen tot zeer lage pensioenbedragen leiden."

Het wetsontwerp is volgens de sociale partners moeilijk uitlegbaar en moeilijk toepasbaar in de praktijk. Ook zou het een zware administratieve last leggen op de schouders van werkgever en werknemer. Ten slotte zou de deadline van 1 juli 2019 onhaalbaar zijn. Een jaar uitstel lijkt dan ook onvermijdelijk, klinkt het.

Intussen raakten vakbonden en werkgevers het nog niet eens over hun advies over de pensioenplannen voor de zware beroepen in de private sector. De sociale partners proberen al enkele maanden zo'n advies uit te werken, maar hebben al verscheidene deadlines gemist. Minister Bacquelaine heeft tijd gegeven tot 15 november. Ze gaan nu eerst hun achterban raadplegen.