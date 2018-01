Discretie verzekerd: pesters gezocht Redactie

23 januari 2018

12u30 0

Over een paar dagen start de Week tegen Pesten. Dat is nodig: elke dag worden honderden jongens en meisjes het slachtoffer van pestgedrag.

Waarom doen kinderen dat? Wat drijft pesters? En hoe kijken ze daar jaren later op terug? Het Laatste Nieuws zoekt volwassenen die daar over willen praten. Waarom hebben ze in hun jeugd iemand gepest? Hoe kwam dat? En is er spijt, intussen? Als u zo iemand bent en als u daarover in alle sereniteit wil praten, mail dan naar sabine.vermeiren@persgroep.be. Discretie is gewaarborgd. Elke getuigenis blijft anoniem."