Dirk Vanden Branden, papa van vermiste Liam (2), en Alain Remue: "Hij had me kunnen haten, maar we werden vrienden”

Verenigd door het verdriet

Annick Grobben

31 mei 2020

05u19

0

Het noodlot bracht hen 24 jaar geleden samen, op het moment waarop Alain Remue (59), hoofd van de Cel Vermiste Personen, oog in oog stond met Dirk Vanden Branden (59), wiens zoontje Liam (2) zonet vermist was geraakt. Liam is het enige kleine kind dat Remue nooit terugvond. De vader zou hem dus kúnnen verwensen. "Maar uit het noodlot groeide vriendschap voor het leven."