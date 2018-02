Dirk Draulans snapt Oxfam-storm niet en oogst kritiek: "Seksfeestjes zijn van alle tijden. Die mensen moeten zich toch ook kunnen amuseren?" FT

20 februari 2018

09u31

Bron: De Afspraak & Twitter 0 Zelfs Phara de Aguirre viel net niet van haar stoel. De uitspraken die journalist Dirk Draulans gisteren deed op 'De Afspraak', schieten in het verkeerde keelgat. Draulans liet er zijn licht schijnen over de hele Oxfam-storm. Een die hij allerminst begrijpt. "De seksfeestjes zijn van alle tijden. Die mensen (op humanitaire of militaire missies, red.) moeten zich ook kunnen ontspannen."

Het zijn al tien erg woelige dagen geweest voor Oxfam. En de storm gaat nog niet onmiddellijk liggen. Gisteren heeft de hulporganisatie haar definitieve interne rapport over de beschuldigingen van seksueel wangedrag in 2011 openbaar gemaakt. Dat rapport meldt onder meer dat Roland Van Hauwermeiren, na de aardbeving in Haïti aan het hoofd van Oxfam UK, toegaf dat hij "gebruik had gemaakt van prostituees". De man bood zijn ontslag aan, Oxfam wilde aan het vertrek zo weinig mogelijk ruchtbaarheid geven.

Dirk Draulans, journalist bij Knack, begrijpt niet waarom een dossier van acht jaar geleden nu plots aan het licht komt. En plots zoveel ophef veroorzaakt. Draulans bracht tien à vijftien jaar lang verslag uit van humanitaire- en oorlogsmissies. "Zolang er niets strafbaars gebeurt, vind ik niet dat wij veel reden hebben om ons druk te maken", luidt het. "Ik kan me voorstellen dat er binnen een humanitaire organisatie een deontologische code bestaat, maar waarom dit nu dossier nu opeens aan het licht komt... Ik zie er persoonlijk de naweeën van de #MeToo-beweging in. Opeens is er weer die slinger die doorslaat. Opeens treft het virus van 'we moeten hypervoorzichtig zijn met wat we doen' ook de humanitaire sector. Het is het virus van de vernieuwde preutsheid."

Daar is weer die #MeToo-slinger. Opeens treft het virus van de vernieuwde preutsheid ook de humanitaire sector Dirk Draulans

Moeder Theresa

En hij geeft ook aan dat seksfeestjes van alle tijden zijn. "Het was vroeger courant, je hoorde het overal. Ook bij het Belgische leger. Zo waren er mannen die vanaf het moment dat ze landen naar discotheken gingen waar het vol hoeren zat. Of C-130's lieten saboteren om zo lang mogelijk te kunnen blijven en niet naar vrouw en kinderen terug te keren." En waarom zouden alle hulpverleners een versie van Moeder Theresa moeten zijn? "Die mensen moeten zich ook kunnen ontspannen", klinkt de ietwat ongelukkige uitspraak.

"Zolang er niets strafbaars gebeurt, vind ik niet dat wij reden hebben om ons druk te maken." Dat zei Dirk Draulans deze avond tijdens het Oxfam-debat. pic.twitter.com/BCMeIrMu1Q — De Afspraak (@deafspraaktv) February 19, 2018

Alvast Phara de Aguirre kon het betoog van Draulans niet smaken. "Ik vind het straf wat je nu zegt", reageerde ze. "Mij stoort vooral de reactie van Oxfam toen het onderzoek afgelopen was. Ze hebben Van Hauwermeiren een zachte exit gegeven ook." Logisch vindt Draulans dat, want volgens hem heeft de Belg niets verkeerds gedaan. "Hij heeft geen geld gestolen bijvoorbeeld."

Draulans noemt Van Hauwermeiren zelfs "- tussen haakjes - slachtoffer van een foute perceptie". Hij wijst er nog op dat er een onderscheid moet zijn tussen seksfeestjes en pertinent misbruik. "Want met seksfeestjes is niets mis. Als die dames weten wat ze doen en ze worden nergens toe verplicht. We moeten ook niet de hypocriet gaan uithangen en volhouden dat er in Haïti alleen maar prostituees zijn omdat daar een aardbeving geweest is."

Roland Van Hauwermeiren is zelf slachtoffer van een foute perceptie. Er moet een onderscheid zijn tussen seksfeestjes en pertinent misbruik. Met seksfeestjes is niets mis Dirk Draulans

Ranzig

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Onvoorstelbaar, ranzig, walgelijk. Voor heel wat Twitteraars gaat Draulans volledig uit de bocht. "Schokkend hoe Dirk Draulans seksfeestjes bij ontwikkelingswerkers, militairen goedpraat en relativeert. Seriously? Wanneer Westerlingen in ontwikkelingslanden werken is er ALTIJD een onevenwichtige machtsrelatie", "Je gelooft je eigen oren niet. Net als je denkt dat we nu écht niet meer lager kunnen zakken blijkt er nog een blok kelderappartementen onder te zitten" of ook "uit de bocht gaat. Plaatsvervangende schaamte krijg ik hier. Ik dacht dat dat een verstandig man was?"

