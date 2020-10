Dirk De Wachter spreekt jongeren moed in: "Het is een lastige tijd, maar het komt goed” Getuigenissen van een jonge generatie die zich vergeten voelt in deze bizarre tijden. Redactie

11 oktober 2020

09u23 2 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Psychiater Dirk De Wachter probeert de jongeren moed in te praten in tijden van corona. “Dit komt goed”, aldus de psychiater. “Er komt een vaccin, daar ben ik zeker van. Wees wat geduldig, zodat we elkaar weer kunnen vastpakken zoals voorheen. En zelfs inniger en overtuigender als voorheen, dat hoop ik. Want ook minder jeugdigen hebben daar nood aan, laat dat duidelijk zijn.”

Bekijk hieronder de andere getuigenissen van #generatiecorona:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)