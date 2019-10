Directrice Child Focus: "België moet Belgische kinderen uit Syrië terughalen” kv

22 oktober 2019

19u12

Bron: Belga 0 Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus, vindt dat België de Belgische kinderen van Syriëstrijders die zich in kampen in het noordoosten van Syrië bevinden moet terughalen. "België moet doen wat het gezegd heeft", zei De Pauw vandaag op een evenement in het Europees Parlement.

Journaliste Anelise Borges (Euronews) stelde vandaag in Straatsburg een reportage voor over de "Europese kinderen van IS", die zich in de Koerdische kampen in Syrië bevinden. In de marge van die voorstelling zei Heidi De Pauw van Child Focus dat de Turkse inval de situatie nog erger heeft gemaakt.

Zo is het kamp van Aïn Issa leeg. Twee vrouwen die in het kamp zaten met zes kinderen trekken nu met een groep van vijftig buitenlandse vrouwen rond en zijn gedwongen om hun lot in handen te leggen van mensensmokkelaars, zegt De Pauw. In twee andere kampen, Al Hoj en Al Roj, zitten 69 kinderen met hun moeders. Van een honderdtal andere Belgische kinderen is niet geweten of ze nog leven of waar ze zijn. "Ze kunnen ergens in Syrië of Irak zijn, of dood", zegt De Pauw.



De 69 kinderen in de kampen kunnen volgens De Pauw gerepatrieerd worden. "Roj wordt nog altijd gecontroleerd door de Koerden en Al Hoj is buiten de zogenaamde veiligheidszone" die de Turken willen instellen.

De Koerdische autoriteiten weigeren de kinderen te laten vertrekken zonder hun moeder. "Als dat een absolute voorwaarde is van de actoren op het terrein, moet België zijn verantwoordelijkheid nemen". De regering zegt dat het niet kan handelen. Moeders en kinderen kunnen niet gescheiden worden en ons land wil, samen met andere landen, dat de volwassenen in de regio berecht worden.

Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), die het evenement organiseerde, ziet geen andere oplossing dan dat er humanitaire corridors komen om de moeders voor te stellen hun kinderen naar Europa te laten vertrekken terwijl zij ter plaatse blijven.