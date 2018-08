Directrice Brusselse tegenhanger VDAB ontslagen: "Ze liet stagiairs en werkzoekenden gratis werkzaamheden uitvoeren bij haar thuis" AV

07 augustus 2018

14u44

Bron: Sudpresse 0 Cathérine J. (52), de directrice van de inspectiedienst van Actiris - de Brusselse tegenhanger van de VDAB - werd ontslagen nadat aan het licht kwam dat ze stagiairs en werkzoekenden in opleiding, gratis bouwwerkzaamheden bij haar thuis liet uitvoeren. J. vecht intussen haar ontslag aan.

In 2017 ontving Actiris een anonieme klacht over de directrice van de inspectiedienst. Cathérine J. zou stagiairs en werkzoekenden in opleiding bouwwerkzaamheden bij haar thuis hebben laten uitvoeren. Zo liet ze de gratis werkkrachten een basketbalveld aanleggen, de trap opschuren en voerden ze werken uit voor de aanleg van een terras.

De bouwwerkzaamheden zouden normaal twee weken in beslag nemen, maar duurden uiteindelijk vier weken. De vrouw liet een offerte opstellen, maar een factuur volgde nooit. De stagiairs en werkzoekenden in opleiding werden gesubsidieerd door de sociale tewerkstellingsorganisatie uit Elsene. Die stond op haar beurt onder toezicht van Cathérine, directrice van de inspectiedienst van Actiris. Cathérine J. profiteerde dus van de subsidies die ze in de naam van de lokale afdeling in Elsene ontving van Actiris .

Door de anonieme klacht werd een intern onderzoek gestart, wat resulteerde in het ontslag van de directrice van de inspectiedienst. Cathérine J. trekt nu naar de Raad van State om haar ontslag aan te vechten.

Tot slot moet worden opgemerkt dat Catherine J. volgens Sudpresse niet strafrechterlijk wordt vervolgd.

Ex-medewerker

Volgens Sudpresse, die contact opnam met de sociale tewerkstellingsorganisatie in Elsene, zou een metgezel van Cathérine J. het hele gebeuren achter haar rug georkestreerd hebben. Hij zou de werkkrachten en het materiaal voor de werkzaamheden geregeld hebben. "Die persoon werd meteen ontslagen", luidt het. De organisatie in Elsene startte wel geen procedure op tegen de voormalige werknemer.

Verder wou Actiris geen commentaar geven over deze zaak. "Het dossier is in handen van het gerecht", zegt een medewerker.

Net zoals Cathérine J. vecht de ex-werknemer intussen ook zijn ontslag aan.