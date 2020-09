Directie Makro: “Constructieve voorstellen werden op het laatste moment afgewezen” LH

18 september 2020

12u00

Bron: Belga 3 Bij Makro heeft gisteren opnieuw een buitengewone ondernemingsraad plaatsgevonden, maar vakbonden en directie zijn er niet in geslaagd om een overeenkomst te bereiken. "Na uitvoerige besprekingen lagen verregaande positieve voorstellen op tafel maar op het laatste moment zonder duidelijke redenen plots afgewezen", zo meldt de directie, die naar eigen zeggen vreest dat sommige werknemersvertegenwoordigers eerder de confrontatie opzoeken.

Op 3 september heeft de directie van Makro initiatieven bekendgemaakt met als doel de hoge structurele kosten van de winkels aan te pakken. Bedoeling was om de verschillende ondernemingsraden in een bijzondere ondernemingsraad te informeren over de operationele plannen van de directie, en nadien een verdere bespreking ervan te hebben met de ondernemingsraad van elke winkel.

"De reacties van de vakbonden hebben de directie verrast. Er wordt Makro toegeschreven dat de directie eenzijdig zaken wil opleggen die eerst moeten onderhandeld worden. Dat is pertinent onjuist", zo meldt de directie.

"Wij hebben de vragen van onze sociale partners beantwoord en constructieve voorstellen gedaan", zegt Vincent Nolf, CEO van Makro Cash & Carry Belgium. "We zijn hierin veel verder gegaan dan wat wij wettelijk zouden moeten doen. We hebben heel lang vergaderd en uiteindelijk werden onze voorstellen toch verworpen".

De directie had onder meer voorgesteld om een vervolgvergadering van de bijzondere ondernemingsraad op 1 oktober te organiseren met bijkomende informatie over de deelprojecten. "Voorts zou de directie de vakbonden blijven informeren over de evaluatie van haar projecten en indien op het einde van een pilootproject het noodzakelijk is om onderhandelingen te starten, op basis van wettelijke bepalingen of CAO-afspraken dat dan ook te doen".

"Het afwijzen van onze voorstellen is niet alleen betreurenswaardig maar ook nadelig voor het personeel. Indien de vakbonden acties of stakingen zouden ondernemen, zal dat de tewerkstelling binnen Makro zeker niet ten goede komen. Het wordt tijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt in de boodschap die naar de aandeelhouders wordt gestuurd. Hoe lang blijft het nog zinvol voor hen om in Makro te blijven investeren indien onze sociale partners niet met ons aan de toekomst willen bouwen?", zo vraagt Nolf zich luidop af.