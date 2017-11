Directie en vakbonden Recticel zitten vrijdag samen MV

15u54

Bron: Belga 0 Wouter Spillebeen Directie en vakbonden van schuimrubberfabrikant Recticel in Wetteren gaan vrijdag rond de tafel zitten. Dat hebben bonden en directie bevestigd. Bij het bedrijf wordt sinds woensdagochtend gestaakt nadat gesprekken over een tweejaarlijkse cao waren afgesprongen. Het personeel wil opslag en een extra vrije dag, maar de directie hield de boot af.

"Het is logisch dat er onderhandeld wordt", zegt Kurt Marysse van ACLVB. "Maar we zullen morgen pas weten of we tevreden kunnen zijn."

"We hopen dat het overleg tot positieve resultaten leidt", stelt de directie van haar kant. De ongeveer 580 werknemers van Recticel in Wetteren vragen loonsverhoging en arbeidsduurvermindering. Een laatste cao-voorstel van de directie werd verworpen, waarna woensdagochtend het werk werd neergelegd. De arbeiders en een deel van de bedienden staakt.

Voorlopig gaat de staking ook gewoon voort. De ochtendploeg zal vrijdagochtend niet aan de slag gaan.