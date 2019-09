Directie en vakbonden De Lijn bereiken intentieverklaring over nieuwe cao AW

05 september 2019

23u50

Bron: Belga 0 Na constructieve gesprekken zijn de directie en drie vakbonden van De Lijn een intentieverklaring overeengekomen over de nieuwe cao 2019-2020. Dat meldt De Lijn in een persmededeling.

De vakbonden zullen de teksten nog voorleggen aan hun achterban, waarna het de bedoeling is om de finale tekst te ondertekenen op 24 september. Op 2 oktober zal de cao vervolgens worden voorgelegd aan de raad van bestuur, klinkt het.



Secretaris Jo Van der Herten van het ACV Openbare Diensten bevestigt dat er na een lange, maar constructieve vergadering een intentieverklaring is bereikt. "De eis van de vakbonden was de maximale invulling van de loonnorm van 1,1 procent, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord (IPA)", aldus Van der Herten.

Hij is tevreden met de uitkomst. De cao voorziet effectief in een koopkrachtverhoging voor het personeel vanaf 1 september 2019 en de bonden bekwamen ook een ecocheque van 210 euro pro rata de tewerkstellingsbreuk voor 2019, waardoor de 1,1 procent marge uit het IPA netto zal worden omgezet. Bovendien kon ook de cao landingsbanen worden verlengd, vervolgt de vakbondssecretaris.

De vakorganisatie's zullen de intentieverklaring de komende dagen bij hun achterban verdedigen, luidt het tot slot.