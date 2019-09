Directie en vakbonden bij Bekaert bereiken voorakkoord: 125 naakte ontslagen ADN

24 september 2019

13u37

Bron: Belga 4 Directie en vakbonden bij staaldraadfabrikant Bekaert hebben een voorakkoord bereikt over het sociaal plan. Dat meldt De Tijd en is aan Belga bevestigd door vakbondsman Piet Decavele (ACV Metea). Volgens Decavele komen er 125 naakte ontslagen: 95 bij de arbeiders en 30 bij de bedienden. Aanvankelijk had Bekaert een herstructurering aangekondigd waarbij tot 250 banen geschrapt zouden worden in ons land.

Het voorakkoord werd afgelopen nacht bereikt. Deze namiddag zijn personeelsvergaderingen gepland in de verschillende vestigingen. In de komende dagen zullen dan stemmingen plaatsvinden door het personeel.

In de vestiging in Zwevegem komt het volgens Decavele voor de eerste keer tot naakte ontslagen. "Dat ligt er erg moeilijk. In het verleden werden herstructureringen er steeds opgelost door mensen met brugpensioen te sturen of door ze te herplaatsen in het bedrijf.”



Ook nu zou voor een aantal mensen bij Bekaert SWT (het vroegere brugpensioen, nvdr.) aangevraagd worden. Volgens de vakbondsman zijn er ook afscheidspremies voorzien en mogelijkheden voor vrijwillig vertrek.