Directie en vakbonden bij AB InBev bereid om verder te praten kv

14 januari 2020

20u32

Bron: Belga 0 De directie en de vakbonden bij AB InBev hebben vandaag de onderhandelingen over een nieuwe CAO 2019-2020 voor de arbeiders voortgezet. Alhoewel ze weinig vooruitgang boekten, is het overleg niet uitgemond in een breuk en een dreiging van vakbondszijde met nieuwe acties, zoals op 19 december. Dat is vernomen bij vakbondssecretaris Kris Croonenborgs (ABVV).

In het kader van deze onderhandelingen was er in november en december veel sociale onrust in de brouwerijen van AB InBev. Omdat de directie in eerste instantie geen toegevingen wou doen met betrekking tot de syndicale eisen tot verbetering van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen blokkeerden de vakbonden gedurende enkele dagen de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden.

Op 4 december gebood een rechtbank op eenzijdig verzoekschrift van AB InBev om de blokkades op te heffen. In beroep tegen deze beslissing kregen de vakbonden op 19 december echter het gelijk aan hun kant.



Op 19 december werden de CAO-onderhandelingen voortgezet. De gesprekken, die vooral handelen over de koopkracht, sprongen echter dezelfde dag af en de vakbonden dienden opnieuw een stakingsaanzegging in.

Vandaag hebben ze onderhandeld zonder dat het tot een breuk kwam. "We onderhandelen over de invulling van de 1,1 procent loonsverhoging uit het interprofessioneel akkoord en daarbij komen allerlei thema's aan bod zoals bijvoorbeeld het aantal anciënniteitsdagen. Er is bij beide partijen een bereidheid om verder te praten. Dat zal wellicht gebeuren op woensdag 22 januari", aldus Croonenborgs.