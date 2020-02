Directie De Lijn stelt voor om sociale verkiezingen twee weken uit te stellen IB

20 februari 2020

01u35

Bron: Belga 0 De directie van De Lijn gaat aan de ondernemingsraad en de comités voorstellen om de sociale verkiezingen met twee weken uit te stellen tot 28 mei. Dat is gisterenavond beslist op overleg tussen vakbonden en de directie, laat Erik Quisthoudt van ACLVB weten.

De sociale verkiezingen bij De Lijn waren voorzien voor 14 mei. De procedure hierover was al geruime tijd opgestart. Maar vorige week verwierp de arbeidsrechtbank in Antwerpen de plannen van de directie van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij om in plaats van zes ondernemingsraden en telkens een comité preventie en bescherming (CPBW), één overkoepelende ondernemingsraad en drie CPBW's op te richten. De procedure was aangespannen door de vakbonden.

Kieslijsten per provincie

Net als in 2016 komen er bij de volgende sociale verkiezingen dus kieslijsten per provincie. Maar het vonnis betekent volgens de woordvoerster van De Lijn ook dat de procedure moet worden overgedaan. "En als je de wettelijke termijnen volgt, dan halen we 14 mei niet." De Lijn wil de sociale verkiezingen onverwijld en op correcte wijze organiseren en hoopte in overleg met de vakbonden tot een nieuwe datum te komen. Dat is gisterenavond gelukt, maar die nieuwe datum van 28 mei moet nog goedgekeurd worden door de ondernemingsraad en de comités.

De vakbond was eerder niet te spreken over uitstel van de verkiezingen, maar zegt nu de beslissing van de ondernemingsraad af te wachten.