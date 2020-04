Directeur WHO Europa waarschuwt voor versoepelingen: “We kunnen onszelf niet toelaten te geloven dat we veilig zijn” ADN

23 april 2020

14u38

Bron: Belga 12 De Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept de Europese landen op voorzichtig te zijn bij het versoepelen van de maatregelen tegen het coronavirus. "We bevinden ons nog steeds in zeer woelig water", zei directeur Hans Kluge donderdag tijdens de wekelijkse persconferentie. "Elk teken dat het virus onder controle is, is een goed teken", aldus Kluge. Maar hij waarschuwt voor zelfgenoegzaamheid, "op dit moment onze grootste vijand".

Een snelle weg terug naar het leven zoals het voorheen was, is er volgens Kluge niet. "We kunnen onszelf niet toelaten te geloven dat we veilig zijn.”

Bijna 50 procent van het globale aantal Covid-19-gevallen zien we in de Europese regio. Het stemt me triest te melden dat meer dan 110.000 mensen gestorven zijn Hans Kluge

Europa hard getroffen

"Bijna 50 procent van het globale aantal Covid-19-gevallen - meer dan 1,2 miljoen - zien we in de Europese regio", verklaarde Kluge. "Het stemt me triest te melden dat meer dan 110.000 mensen gestorven zijn. Sinds ik zeven dagen geleden verslag uitbracht, is het aantal nieuwe gevallen met meer dan een kwart toegenomen en het aantal doden met een derde."



"Begrijp dit goed, we bevinden ons nog steeds in zeer woelig water en dat zal nog enige tijd zo zijn", vervolgde de Belg. "Van de tien landen over de hele wereld die de voorbije 24 uur het hoogste aantal nieuwe gevallen hebben gerapporteerd, liggen er zes in de Europese regio.”

Tragedies in woonzorgcentra

Kluge vestigde ook de aandacht op de "erg verontrustende" situatie in de woonzorgcentra. "Op basis van de schattingen in Europese landen was de helft van diegenen die gestorven zijn aan Covid-19 bewoner van een woonzorgcentrum. Dit is een onvoorstelbare menselijke tragedie. Al diegenen die in woonzorgcentra overlijden na een besmetting met het coronavirus hebben het recht op verzorging en stervensbegeleiding, omgeven door hun geliefden."

Veel inwoners van woonzorgcentra zijn vandaag verstoken van emotionele en fysieke steun omdat ze geen bezoek van familie en vrienden kunnen krijgen, gaf Kluge aan. "De rol van de overheidssector om niemand achter te laten, kan niet genoeg benadrukt worden. Zelfs onder zeer oude mensen die zwak zijn en veel chronische aandoeningen hebben, zijn er velen die een goede kans op herstel hebben als ze goed verzorgd worden."

Ondergewaardeerd

"Deze pandemie heeft een schijnwerper gericht op de ondergewaardeerde delen van onze samenleving die over het hoofd zijn gezien." Kluge hoopt dan ook dat er in de toekomst meer geïnvesteerd zal worden in woonzorgcentra.

Concreet vraagt hij dat alle zorgverleners in die centra PPE-mondmaskers en ander essentiële zaken krijgen om zich te beschermen, dat ze beter betaald worden voor het moeilijke werk dat ze verrichten en dat ze een goede opleiding krijgen. Verder wil hij onder meer dat er specifiek voor woonzorgcentra plannen worden opgesteld om infecties te voorkomen en controleren en dat positieve gevallen meteen geïsoleerd worden. Tot slot hoopt Kluge dat regeringen zich zullen inzetten om sterke zorgsystemen uit te bouwen.

