Directeur luchtvaartpolitie moet stap opzij zetten na politieoptreden Charleroi

22 augustus 2020

14u16

Bron: Het Nieuwsblad, Belga, VTM Nieuws 18 De directeur van de luchtvaartpolitie, Danny Elst, moet ook ontslag nemen nadat de beelden vrijkwamen van de politie-interventie op de luchthaven van Charleroi waarbij de Slovaakse Jozef Chovanec omkwam. Dat bevestigt de federale politie aan VTM Nieuws. “Dit zegt niets over de schuld of onschuld van betrokkene”, meldt de woordvoerster van de federale politie aan Belga. “Het gaat om een voorlopige maatregel, in het belang van de dienst.” Na André Desenfants, de nummer twee van de federale politie, is hij de tweede topofficier die zijn post verlaat.



Elst had zelf al voorgenomen om op te stappen, maar kreeg hij nu ook een ordemaatregel opgelegd van de commissaris-generaal van de federale politie. Dat wordt aan VTM Nieuws bevestigd. Elst leidde sinds 2003 de luchthavenpolitie. Op het moment van de feiten was Elst officier van dienst en zou hij volgens Het Nieuwsblad van de fatale politie-interventie afgeweten hebben. Hij krijgt nu een administratieve functie in de dienst middelenbeheer voor de duur van het onderzoek naar de feiten.

Desenfants kondigde eergisteren aan dat hij vrijwillig en tijdelijk een stap opzij zet. Hij was directeur-generaal van de federale politie en Elst werkte onder hem. Desenfants wist naar eigen zeggen niets van het politieoptreden.

De 38-jarige Jozef Chovanec overleed in februari 2018 in een politiecel nadat hij verward en agressief gedrag op de luchthaven van Charleroi had vertoond. Toen hij zijn hoofd tot bloedens toe tegen de muur van de cel bonkte, probeerden vijf agenten hem in bedwang te houden. Een agente maakte een Hitlergroet, een andere danste. De agenten legden een doek over zijn hoofd en gingen minutenlang op zijn ribbenkast zitten. Chovanec stierf enkele dagen later nadien in het ziekenhuis. Woensdag kwamen de beelden van de interventie naar buiten.

