Directeur Brusselse vzw verdiende 18 jaar lang tot 1.000 euro per dag (!) als schijnzelfstandige rvl

17 februari 2018

11u55

Michel Leroy, oud-directeur van de vzw GIAL heeft 18 jaar lang tot 1.000 euro per dag verdiend als schijnzelfstandige. Dat blijkt uit een audit in opdracht van het Brusselse schepencollege, waarover Le Vif/L'express bericht. De vzw GIAL beheert de informatica van de stad Brussel.

Leroy heeft tussen 2000 en 2017 ongeveer 3 miljoen euro opgestreken als consultant, zo blijkt uit de audit. En dat terwijl hij ook een van de directeurs was van vzw GIAL. Bart Dhondt, die voor Groen in de Brusselse gemeenteraad zetelt, verklaart dit aan VRT: "Het komt erop neer dat 18 jaar lang een directeur van een vzw van de Stad Brussel zich als consultant heeft laten betalen. Dus niet gewoon een arbeidscontract voor een directeur met de barema's van de stad, maar de man heeft zich laten betalen als een soort schijnzelfstandige."

"Hier gaat het over een praktijk die schepen na schepen, PS-mandataris na PS-mandataris, in stand is gehouden. Dit college kan niet gewoon zeggen dat dit dankzij die audit aan het licht is gekomen", aldus nog Dhondt aan VRT. "Het gaat hier over een contract dat de verantwoordelijke schepen telkens heeft moeten ondertekenen en waarbij men dus eigenlijk akkoord is gegaan met dat systeem. Er is geen audit nodig om te beseffen dat je een directeur van een organisatie niet uitbetaalt als zelfstandige."