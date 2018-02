Diplomaten ontstemd om aanstelling van nieuwe Belgische ambassadeur Dirk Achten in Nederland LB

De aanstaande benoeming van de Belgische topambtenaar Dirk Achten tot ambassadeur in Nederland, valt slecht bij sommige carrièrediplomaten. Dat schrijft De Standaard.

Die zijn ongelukkig met de aanstelling van iemand "van buiten de carrière" op een belangrijke post als Den Haag, die zo voorbijgaat aan andere ambassadeurs met ambitie.

"Iemand uit de rode pluche"

"Onze frustratie is dat wij levenslang de hort op gaan op soms moeilijke plekken, en dat Den Haag vervolgens gaat naar iemand die uit de rode pluche komt", is volgens de krant te horen.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, wacht nog op het definitieve advies van de Raad van State bij enkele aanpassingen van een reglement voor dergelijke aanstellingen. Die moeten de juridische basis verduidelijken voor de benoeming tot ambassadeur van hoge ambtenaren.

Dirk Achten (61) is ambtenaar, diplomaat en oud-journalist. Vanaf 1983 werkte hij voor de krant De Standaard, eerst als politiek journalist en vanaf 1993 als hoofdredacteur. In 1999 werd hij er uitgever. In 2002 werd hij politiek actief en werd politiek directeur van de Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD). Hij werd in 2004 kabinetschef van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, in 2008 werd Achten ook voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.