Diploma geen garantie voor werk bij anderstalige nieuwkomers kv

01 december 2018

04u55

Bron: Belga 0 Of een anderstalige nieuwkomer een diploma heeft of niet, maakt weinig uit voor zijn kansen op een job. Twee jaar na de inschrijving bij de VDAB heeft 48 procent van de hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers een job. Bij diegenen zonder diploma is dat 44 procent. De cijfers komen uit een antwoord van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) aan parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) en staan vandaag in de Gazet van Antwerpen.

Volgens de minister is het niet verwonderlijk dat nieuwkomers zonder diploma bijna even goed scoren als hoogopgeleide nieuwkomers. "Voor laaggeschoolden speelt het taalprobleem minder", zegt Muyters in de krant. "Zij kunnen in verschillende stielen aan de slag zonder dat ze Nederlands kunnen. Bij een hoogopgeleide is dat anders. Wie in het buitenland advocaat of leerkracht was, moet eerst goed Nederlands leren om die job ook in Vlaanderen te kunnen uitoefenen."

Emmily Talpe wil dat Muyters meer actie onderneemt om anderstalige nieuwkomers aan de slag te krijgen. "Hij moet snel werk maken van een vlottere erkenning van buitenlandse diploma's en competenties die elders verworven zijn, zodat meer hooggeschoolde nieuwkomers een job vinden", zegt ze in GVA.



Muyters wijst er nog op dat Vlaanderen het inzake tewerkstelling van anderstalige nieuwkomers niet slecht doet, in vergelijking met landen als Zweden of Duitsland.