Dinsdag normaal filedag bij uitstek, maar opnieuw uitzonderlijk kalm op de weg ADN

17 maart 2020

11u20

Bron: Belga 0 De ochtendspits vanmorgen was "heel uitzonderlijk kalm voor een dinsdag" op de Vlaamse wegen. Dat meldt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. "Het gebruikelijke ochtendverkeer is verdwenen."

Het was opnieuw bijzonder kalm op de Vlaamse wegen. Op het piekmoment was er 's ochtends hooguit 20 kilometer file. Nóg minder dan het al bijzonder lage filecijfer van gisterenochtend.

"We hebben nu een korte ochtendspits die niet veel voorstelt", zegt Bruyninckx. Dat is volgens hem zeer uitzonderlijk, zeker op een dinsdag. "Maandag en vrijdag doen mensen in normale omstandigheden soms telewerk of gaan ze niet werken. Maar dinsdag moeten de meeste mensen wel naar hun werkplaats, waardoor het normaal een van de drukste dagen is.”



Volgens Bruyninckx is de situatie het gevolg van het coronavirus en de maatregelen ertegen. "De oproep om maximaal sociaal contact te vermijden wordt massaal opgevolgd", klinkt het. En dat is zichtbaar in het verkeer.

Ook vandaag leverde het #coronavirus weer een uitzonderlijk rustige ochtendspits op. We telden hooguit 20 km file op de Vlaamse snelwegen. Dat is nog minder dan het reeds bijzonder lage filecijfer van gisterenochtend. pic.twitter.com/wDS5AiMDhF Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link