Dinsdag mogelijke hinder bij De Lijn in Antwerpen bvb

15 juni 2018

15u45

Bron: Belga 1 Er zal dinsdag mogelijk hinder zijn op het net van De Lijn in de provincie Antwerpen. De socialistische en liberale vakbond bij De Lijn roepen hun leden op om die dag het werk te onderbreken voor een informatiesessie over de nieuwe cao. De chauffeurs van de christelijke vakbond en de onderaannemers gaan wel de hele dag aan de slag.

Een en ander kan zowel tijdens de voor- als de namiddag hinder veroorzaken in de provincie Antwerpen en de driehoek Mechelen - Tremelo - Aarschot. De bonden roepen hun militanten samen op twee locaties: een halverwege de voormiddag en een bij het begin van de namiddag. Of de chauffeurs in kwestie daarna weer aan de slag gaan, is niet duidelijk, aldus De Lijn.

De Lijn betreurt dat de chauffeurs het werk onderbreken tijdens de examens, "wanneer heel wat jongeren hun tijd broodnodig hebben". "Bovendien maakt deze actievorm tijdens de dienstverlening het bijzonder moeilijk om reizigers te informeren over de situatie op het terrein."