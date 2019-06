Dinsdag meer duidelijkheid over verdere stakingsacties bij Fnac HR AW

08 juni 2019

17u01

Bron: Belga 3 Binnenland De werknemers van vier vestigingen van winkelketen Fnac zullen dinsdag communiceren over eventuele verdere acties, nadat ze de directie op de hoogte gebracht hebben van hun beslissing. Dat zegt CNE-vakbondsvrouw Anne-Marie Dierckx.

Zaterdag brak een spontane staking uit bij vier vestigingen van Fnac (Luik, Louvain-la-Neuve, City 2 in Brussel en de vestiging in de galerij aan de Gulden-Vlieslaan in Elsene) uit ongenoegen over de herstructurering die de directie in februari aankondigde. De actie in de vier winkels werd goed opgevolgd. “De enkele werknemers die niet meededen met de acties, waren voornamelijk kaderleden”, aldus Anne-Marie Dierckx. “De deuren van de winkels waren open, maar er was geen personeel om de klanten te helpen ofwel stonden de werknemers aan de deur en vroegen ze de klanten om niet binnen te gaan.” In de vestigingen in Vlaanderen waren er geen stakingsacties.

Eind februari kondigde de directie van Fnac op een bijzondere ondernemingsraad aan dat de winkelketen 57 arbeidsplaatsen wil schrappen. Bij Fnac België werken 456 mensen verdeeld over elf vestigingen.

Donderdag zaten directie en vakbonden samen, nadat het personeel eerder massaal een voorstel van de directie verworpen had. De vakbonden deden een tegenvoorstel, dat het tegenovergestelde was van wat de directie verwacht had. De directie vroeg extra tijd en schrapte daarom een vergadering die vrijdag gepland was. Ze stelde voor om op 26 juni weer samen te zitten, onder voorbehoud van bevestiging.

Personeel is boos

“Dat heeft het personeel boos gemaakt. De mensen leven al sinds februari met een zwaard van Damocles boven hun hoofd”, aldus Anne-Marie Dierckx. “Ze willen weten wat er met hen gaat gebeuren. De personeelsleden vragen de directie om sneller terug te keren naar de onderhandelingstafel en ze herinneren aan hun verzet tegen het plan dat oorspronkelijk door de directie was voorgelegd.”