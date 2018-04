Dimitri Vegas en Like Mike zoeken dader van zinloos geweld tijdens hun show: slachtoffer kan vier maanden later nog altijd niet gaan werken Delphine Vandenabeele

24 april 2018

17u49

Bron: VTM Nieuws 0 In zijn vernieuwde opsporingsprogramma Faroek Live gaat Faroek Özgünes vanavond op zoek naar de daders van zinloos geweld tijdens een show van Dimitri Vegas en Like Mike. "Als jullie weten wie bij de vechtpartij betrokken is, laat alsjeblief iets weten, hou het niet voor jezelf en laten we dit gewoon oplossen", klinkt het bij de broers.

Afgelopen december traden dj's Dimitri Vegas en Like Mike op in het Sportpaleis. Na de show bleek dat een jonge man na zinloos geweld in levensgevaar was. Vier maanden later kan hij nog altijd niet gaan werken.

Het duo is nu op zoek naar de daders van dit zinloos geweld. Ze doen daarvoor een oproep bij hun fans.

Faroek gaat vanavond in het vernieuwe opsporingsprogramma FAROEK LIVE langs bij het slachtoffer en zijn omgeving. Allen samen zijn ze op zoek naar iedereen die iets gehoord of gezien heeft tijdens het optreden. Misschien werden er zelfs filmpjes gemaakt.

Meer info: vanavond in Faroek Live om 21.35 uur op VTM.