Dimitri Bontinck riskeert celstraf voor partnergeweld: “Hij sloeg en stampte zijn vriendin” JVN HA

22 januari 2019

10u49

Bron: Eigen berichtgeving 2 Dimitri Bontinck, vader van ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck, riskeert een gevangenisstraf van acht maanden voor partnergeweld. Volgens het parket heeft hij zijn vriendin in mei 2018 zwaar toegetakeld in de Corbiestraat in Mol. “Hij sloeg en stampte haar, en beet de vrouw in de neus”, zegt aanklager Patti Broeckx.

Bontinck was lange tijd niet uit de media weg te slaan, maar dit keer deed hij er alles aan om uit de media te blijven. Op een erg felle manier vroeg hij de rechter om zijn proces achter gesloten deuren te behandelen. “Want dit moet geen circus in de media worden. In het verleden ben ik eenzijdig als een heks aan de publieke schandpaal genageld. Mijn veiligheid is daardoor in het gedrang gekomen”, tierde Bontinck.

“Geen kans op eerlijk proces”

De rechter ging niet in op het verzoek, omdat andere gelijkaardige rechtszaken ook niet achter gesloten deuren behandeld worden. “Op deze manier krijg ik geen kans op een eerlijk proces”, riep Bontinck de rechter nog toe. Maar tevergeefs.



Nadat Bontinck zich noodgedwongen bij de situatie had neergelegd, vorderde het openbaar ministerie een gevangenisstraf van 8 maanden voor het partnergeweld. “Bontinck was samen met zijn vriendin naar een communiefeest geweest. Eenmaal terug thuis begon hij haar te kleineren. Hij maakte met zijn vinger een snijdende beweging over zijn keel en maakte haar bang”, schetste aanklager Patti Broeckx de situatie.

“Zelfverminking”

Het verbale geweld en de bedreigingen escaleerden naar fysiek geweld. Volgens het onderzoek heeft Bontinck zijn vriendin tegen de knie gestampt, in haar neus gebeten en op haar oog geslagen. ’Bontinck ontkent, maar de foto’s in het dossier spreken voor zich”, vervolgt Patti Broeckx. “Dimitri beweert dat de vrouw aan zelfverminking doet en dat ze de verwondingen zelf heeft toegebracht. Maar hoe kan iemand zichzelf nu in de eigen neus bijten?”

Na het partnergeweld trok Bontinck naar het station in Mol om de trein naar zijn woning in Kortrijk te nemen. Hij werd op het perron opgepakt door de politie. “Hij gedroeg zich ook agressief naar de politie toe”, stelde het openbaar ministerie. “De man is eerder al veroordeeld voor partnergeweld. Toen werden telkens voorwaardelijke straffen opgelegd. Nu is het tijd voor een effectieve gevangenisstraf.”

Knipperlichtrelatie

Dimitri Bontinck en zijn advocate gaan resoluut voor de vrijspraak. In een poging zijn onschuld te bewijzen, richtten ze vooral hun pijlen op de persoonlijkheid van zijn vriendin. De vrouw werd afgeschilderd als een labiel en aan medicatie verslaafd persoon. “Op het moment van de feiten hadden ze al 3,5 jaar een knipperlichtrelatie”, zegt de advocate van Bontinck. “E. doet aan zelfverminking en heeft een psychisch verleden. Haar medicatieverslaving gaat zo ver dat ze in haar bord in slaap valt en niet altijd weet wat ze doet.”

Bontinck blijft er bij dat hij de vrouw niet heeft aangeraakt, en dat ze zichzelf heeft verwond. “We hebben een klankfragment waarop ze ooit heeft gezegd dat ze zaken in scène zal zetten om geld uit zijn zakken te kloppen”, aldus nog de advocate. “Dimitri kreeg destijds een contactverbod opgelegd door de onderzoeksrechter. Het is op vraag van E. dat het contactverbod ongedaan werd gemaakt. Dat doe je toch niet als er geweld wordt gebruikt in de relatie. E. heeft nadien haar verklaring ingetrokken en ze vormen nu nog altijd een koppel.”

Cursus agressiebeheersing

Als de rechtbank Bontinck toch schuldig acht, hoopt zijn advocate op een voorwaardelijke straf. “Als voorwaarde stellen we voor dat hij een cursus agressiebeheersing gaat volgen.” De rechter doet op 26 februari uitspraak in de zaak.