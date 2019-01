Dimitri Bontinck riskeert 8 maanden cel voor partnergeweld JVN HA

22 januari 2019

10u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voor de rechtbank in Turnhout stond Dimitri Bontinck deze ochtend terecht voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan zijn vriendin. Het openbaar ministerie vraagt een celstraf van acht maanden.

De feiten deden zich in mei 2018 voor na een communiefeestje in Mol. Bontinck zou zijn vriendin tijdens een ruzie tegen de knie hebben gestampt, op het gezicht geslagen en in haar neus gebeten. Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van acht maanden. Dimitri Bontinck zelf gaat voor de vrijspraak. Volgens hem doet zijn vriendin aan zelfverminking en heeft ze zelf de verwondingen toegebracht.



De vader van ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck probeerde de rechtszaak achter gesloten deuren te laten behandelen, maar daar ging de rechtbank niet op in. De rechter doet op 26 februari een uitspraak over de zaak.