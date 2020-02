Dimitri Bontinck is kandidaat voor nieuw partijbestuur Open Vld ttr

25 februari 2020

13u45

Dimitri Bontinck (46), de vader van ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck, heeft zich kandidaat gesteld voor het nieuwe partijbestuur van Open Vld. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Dimitri Bontinck was lange tijd niet uit de media weg te slaan als vader van de Antwerpse ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck. Hij haalde zijn zoon terug van het front in Syrië. Vorig jaar raakte ook bekend dat vader Bontinck zich moest verantwoorden voor de rechter in Turnhout wegens partnergeweld. Ondanks de zware verwondingen bij het slachtoffer, ontkende Bontinck het partnergeweld. Hij beweerde dat de vrouw de verwondingen – inclusief een bijtwonde in de neus – bij zichzelf had toegebracht. Het geweld leverde Bontinck een autonome probatiestraf van 18 maanden op en een geldboete van 400 euro.

In een gesprek met Het Nieuwsblad liet Bontinck weten dat hij zich kandidaat stelt voor het nieuwe partijbestuur van Open Vld. Het partijbestuur bestaat statutair uit de voorzitter en twintig rechtstreeks verkozen leden. Wie voor 1 januari 2020 lid werd van de partij, kon zich kandidaat stellen. “Als BV op de lijst, naast de politieke kopstukken, denk ik niet dat ik kansloos ben”, klinkt het. De verkiezing gebeurt in één stemronde van zaterdag 21 maart tot vrijdag 27 maart.

Bontinck woont momenteel in West- Vlaanderen en zit opnieuw op de schoolbanken. Hij is bezig met een postgraduaat Digital Marketing Communication, zo staat in Het Nieuwsblad te lezen.