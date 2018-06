Dikke zwarte rookpluim boven Antwerpse haven door roofingbrand Patrick Lefelon

15 juni 2018

15u05

Bron: Eigen berichtgeving 4 Bij dakwerken aan het kantoorgebouw van de firma JE Jacobs in de Hamburgstraat, in de Antwerpse haven, is vanmiddag rond 12 uur een brand ontstaan. De dikke zwarte rookpluim was in Antwerpen-Noord tot ver te zien.

Woordvoerder van de brandweer Kristof Geens: "Eerst is er een kleine ontploffing geweest bij het gebruikte materiaal en daardoor is de roofing in brand gevlogen. De brandweer is met veel volk en middelen uitgerukt omdat er sprake was van een industriebrand. Ter plaatse bleek het om een kantoor te gaan. Op een kwartiertje was het vuur geblust. De schade aan het dak is wel groot want onze ploegen brengen zeilen aan om het dak terug dicht te maken."

De firma JE Jacobs, gespecialiseerd in takels, kabels en kettingen, werd tijdelijk ontruimd.