Digitale plofkraak treft geldautomaten Argenta RL

04 juli 2020

04u58

Bron: Belga 0 De Antwerpse spaarbank Argenta heeft enkele geldautomaten tijdelijk uitgeschakeld nadat criminelen ze hadden proberen leeg te maken door ze te hacken. Het is de eerste keer dat een financiële instelling in ons land het slachtoffer wordt van zo'n digitale plofkraak, schrijft De Tijd zaterdag.

De inbraakpogingen gebeurden in het Antwerpse, één daarvan vorig weekend. Hoe succesvol ze waren en welke buit ze hebben opgeleverd, is niet bekend. Argenta wil daar uit veiligheidsoverwegingen niets over zeggen. Het Antwerpse parket bevestigde vrijdag wel dat er meerdere inbraak­pogingen zijn geweest in de regio en dat een onderzoek is begonnen.

Er zou een bepaald type geldautomaat zijn geviseerd. Om veiligheidsredenen heeft Argenta besloten alle geld­automaten van dat type tijdelijk uit te schakelen. De bank onderzoekt de zaak en werkt aan een snelle heropstart van de toestellen.

Primeur voor België

Dat criminelen geldautomaten proberen te kraken door in te breken in hun besturingssystemen, is volgens kenners een primeur voor België. Maar nieuw is het fenomeen niet. In Duitsland werden meerdere banken drie jaar geleden het slachtoffer van een praktijk die 'jackpotting' heet. Daarbij breken criminelen in geldautomaten in door schadelijke software of malware te installeren. Ze kunnen de automaat zo sturen dat die biljetten begint uit te spuwen. In andere gevallen breken misdadigers in op de centrale IT-systemen waarop banken hun geldautomaten laten draaien.

