Digitale plofkraak treft geldautomaten Argenta: 144 geldautomaten uitgeschakeld RL

04 juli 2020

04u58

Bron: Belga 76 De Antwerpse spaarbank Argenta heeft 144 geldautomaten tijdelijk uitgeschakeld nadat criminelen ze hadden proberen leeg te maken door ze te hacken. Het is de eerste keer dat een financiële instelling in ons land het slachtoffer wordt van zo'n digitale plofkraak, schrijft De Tijd.



De pogingen tot digitale plofkraak vonden plaats op 27 en 28 juni in de Antwerpse gemeenten Borsbeek en Ranst. De criminelen proberen dan de computer van de geldautomaat te kraken, zodat ze de geldlade kunnen leegroven. Of dat ook gelukt is, zegt Argenta uit veiligheidsoverwegingen niet.

“Argenta heeft preventief en tijdelijk de 144 geldautomaten van dat type uitgeschakeld en alle cash verwijderd. We willen de veiligheid laten primeren”, verklaart Argenta wel in een kort persbericht. “We analyseren deze zaak in samenwerking met Diebold, beheerder van de toestellen, om een snelle heropstart van deze toestellen te kunnen realiseren.”

Het Antwerpse parket bevestigde vrijdag dat er meerdere inbraak­pogingen zijn geweest in de regio en dat een onderzoek is begonnen.

Een woordvoerster van Argenta preciseerde aan de openbare omroep VRT dat het het oudste type van geldautomaten is dat werd geviseerd. “Die automaten zouden binnen afzienbare tijd vervangen worden, maar uit voorzorg hebben we ze nu stilgelegd”, zegt ze.

Primeur voor België

Dat criminelen geldautomaten proberen te kraken door in te breken in hun besturingssystemen, is volgens kenners een primeur voor België. Maar nieuw is het fenomeen niet. In Duitsland werden meerdere banken drie jaar geleden het slachtoffer van een praktijk die 'jackpotting' heet. Daarbij breken criminelen in geldautomaten in door schadelijke software of malware te installeren. Ze kunnen de automaat zo sturen dat die biljetten begint uit te spuwen. In andere gevallen breken misdadigers in op de centrale IT-systemen waarop banken hun geldautomaten laten draaien.

