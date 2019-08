Digitale gegevens van 2.000 Belgen gelekt PVZ

20 augustus 2019

10u56

Bron: Belga, Press 0 Onderzoekers gespecialiseerd in computerveiligheid hebben ontdekt dat vorige week de digitale gegevens van zo’n 2.000 Belgische Adecco-medewerkers te zien waren op het internet, dat meldt de Waalse krant Le Soir vandaag.

Vorige week werden miljoenen personen over de hele wereld getroffen door een grote beveiligingsbreuk waardoor hun privé-gegevens online werden geplaatst. Daarbij werden ook 2.000 Belgen getroffen. Volgens IT-specialisten werden de digitale vingerafdrukken van de werknemers bij Adecco tijdelijk blootgelegd. De gegevens zouden offline gehaald zijn voor er een mogelijke informatiediefstal zou hebben plaats gevonden, aldus IT-bedrijf VPN Mentor.

De algemeen directeur van Adecco Belgium heeft het informatielek bevestigd, maar zegt dat de situatie niet zorgwekkend is. “Het is een systeem dat volledig los staat van onze IT-omgeving, van ons klantenbestand. Er is geen risico voor onze klanten.”