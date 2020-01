Digitaal studeren zit in de lift: 50.000 studenten volgden een opleiding ttr

26 januari 2020

06u36

Bron: belga 0 Vorig jaar volgden net geen 50.000 cursisten een digitale opleiding bij de VDAB. Dat zijn er 7.000 meer dan het jaar voordien en zelfs 20.000 meer dan vijf jaar geleden. Dat schrijft De Zondag. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is blij met die stijging.

De cursus "initiatie in boekhouden" was vorig jaar de populairste online cursus met ruim 3.000 cursisten, gevolgd door de cursus "basis loon- en personeelsadministratie" en de cursus "Frans voor beginners - algemene taalkennis".

"Het levenslang leren in Vlaanderen kan beter. Het is daarom positief om te zien dat steeds meer mensen een online cursus volgen om zich bij te scholen", reageert Crevits. De nieuwe cursus "artificiële intelligentie", door de minister in november gelanceerd, lokt meteen 1.500 cursisten. "Het toont dan ook aan dat er nood is aan opleidingen die focussen op de digitalisering en de gevolgen daarvan voor onze samenleving", stelt Crevits.

De VDAB heeft in totaal 255 cursussen in haar digitaal aanbod. De meeste daarvan voorzien ook in online coaching.