Digitaal platform lager onderwijs krijgt software van Microsoft en Google JG

02 april 2020

09u44

Bron: Belga 8 Bingel, een digitaal leerplatform dat door ruim 2.000 lagere scholen wordt gebruikt, heeft akkoorden gesloten om software van Microsoft en Google te integreren. De leerkracht kan daarmee lesgeven of contact maken met de leerlingen.

Meer dan 400.000 leerlingen hebben een account bij Bingel, een product van leermiddelenmaker Van In. De laatste weken hebben leerlingen er miljoenen taken op gemaakt. Zo'n 4.400 leerkrachten zijn ingeschreven voor een online opleiding 'thuisleren met Bingel' deze week, zegt Van In.

Tegen eind april komt er een knop in het systeem die gratis en rechtstreeks Microsoft Teams of Google Hangouts opstart. Leerlingen zien een knop 'naar de les', waarmee ze in één klik kunnen verbinden. Leerkrachten kunnen op die manier eenvoudig instructie- en feedbackmomenten opzetten. Via chat en videocall is ook interactie mogelijk.