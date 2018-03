Dieven trekken slachtoffer aan zijn oren over straat SVM

09 maart 2018

17u55

Bron: Belga 5 Twee mannen uit Hasselt riskeren een effectieve celstraf van 40 maanden na een brutale diefstal. Het duo eiste op 24 december 2015 aan dancing Universal geld en sigaretten, maar hun 34-jarige slachtoffer weigerde iets te geven. Vervolgens kreeg hij klappen en stampen. De 23-jarige beklaagde sleurde hem vervolgens aan zijn oren door de straten van Hasselt.

Aan het Belfius-bankkantoor op de Havermarkt probeerden de twee overvallers met de bankkaart van het bebloede slachtoffer geld af te halen. Een agent in burger had gezien hoe het slachtoffer door de straten meegesleurd werd. Hij verwittigde de collega's, die konden de twee beklaagden onderscheppen. Een ziekenwagen kwam het zwaar toegetakelde slachtoffer ophalen.

Zijn twee belagers hingen een ongeloofwaardig verhaal op: volgens hen hadden ze de dertiger op die manier aangetroffen en wilden ze geld voor hem afhalen om een taxi te betalen. Het slachtoffer repliceerde echter dat de daders zijn gsm, pet en schoenen afhandig gemaakt hadden. De camerabeelden in het bankkantoor staafden zijn verhaal.

"Geen intentie tot doden"

De jongste beklaagde liet verstek gaan. Volgens de advocaat van de 27-jarige verdachte was de jongste de initiatiefnemer en was zijn cliënt de meeloper. Hij bekende wel tweemaal gestampt te hebben. "Er was zeker geen intentie tot doden zoals de burgerlijke partij beweert. Het was de bedoeling hem knock-out te slaan, zoals mijn cliënt verklaarde", aldus de verdediging.

De advocate van het slachtoffer vroeg een provisionele schadevergoeding van 6.208 euro en de aanstelling van een deskundige. Vonnis op 13 april.