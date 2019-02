Dieven trekken betaalautomaat aan tankstation los en rijden ermee weg mvdb

25 februari 2019

18u49

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben afgelopen nacht aan een tankstation op de Grote Baan in het Limburgse Herk-De-Stad met een voertuig een betaalautomaat losgetrokken en meegenomen.

Onderdelen van de gestolen automaat werden in Diepenbeek teruggevonden, maakte de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) vandaag bekend.

De melding van de diefstal kwam rond 7 uur bij politie LRH binnen. De agenten konden vaststellen dat de betaalautomaat met een wagen was losgerukt en dat de inhoud ervan ontbrak. Een onderdeel van de automaat werd in de Ter Herkenstraat in Diepenbeek aangetroffen. Het is nog niet duidelijk hoeveel de buit van de daders bedraagt. De politie LRH voert het onderzoek naar de diefstal en mogelijke verdachten. Voorlopig is nog niemand gearresteerd.