Dieven stelen vogelspin en slangen uit tuinbouwschool in Merchtem Tom Vierendeels

21 mei 2018

16u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een Chileense vogelspin, twee korenslangen, een luipaardgekko en een baardagaam. Een opsomming van de niet alledaagse buit bij een inbraak vorige nacht in de Merchtemse tuinbouwschool.

"Het was de teeltleider die deze voormiddag de dieren kwam voederen en de diefstal vaststelde", zegt directeur Dirk Legroux. "Bij de voedingsronde van gisterenavond rond 22 uur zaten alle dieren nog in hun terrariums. Naast de vijf dieren verdwenen ook twee terrariums, verzorgingsproducten en voedingssupplementen. Dat kost ons geld, maar rijk gaan de daders er niet van worden. Gelukkig bleven er nog verschillende dieren achter zodat de lessen niet in het gedrang komen."

De politie kwam ter plaatse en is een onderzoek gestart. Wat de daders met de exotische dieren van plan zijn, is niet duidelijk.