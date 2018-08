Dieven stelen kilometer aan koperen kabels langs treinspoor

HA

14 augustus 2018

16u54

Bron: Belga

3

Bij een koperdiefstal in de gemeente Trois-Ponts in Luik is afgelopen nacht ongeveer een kilometer aan koperen kabels gestolen. Dat zegt Arnaud Reymann, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel. Het treinverkeer ondervindt geen hinder van de diefstal.