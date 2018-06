Dieven stelen drie bijenkasten in Tessenderlo Stijn Defoirdt KV

14 juni 2018

21u11

Bron: VTM Nieuws 11 In Tessenderlo zijn dieven aan de haal gegaan met drie bijenkasten. Goed voor zo'n 3000 euro in totaal. Bijen worden steeds zeldzamer en het materiaal om ze te kweken is erg duur. Het aantal bijendiefstallen zit bijgevolg in de lift.

“Ik denk dat ze met twee waren”, zegt de voorzitter van imkervereniging, Philip Duts, waar de kasten gestolen werden. “Zo’n kast weegt al snel tachtig kilo, dat kan je niet alleen dragen.” De dader of daders moeten ook kennis gehad hebben over de kasten. “Ze hebben de kasten afgespannen, anders vallen die uit elkaar als je ze vervoert en ze moeten de vlieggaten afgesloten hebben, zodat de bijen niet konden wegvliegen.”

Bijendiefstallen gebeuren in ons land meer en meer. “Zo’n lege kast kost al snel 600 euro, de bijen zelf zo’n 150 euro. Voor de honing krijg je als snel twaalf euro per kilo en er zit twintig kilo honing in. In totaal kost zo’n kast dus 1.000 euro per stuk”, zegt Duts.

Imkerij wordt stillaan een hype, zegt Duts. “Door de hype van de imkerij, willen veel jonge mensen imker worden, maar ze schrikken van de prijs. Wij vermoeden dat sommige mensen daarom gaan stelen.”

De eigenaar van de gestolen bijen looft een beloning uit van 500 euro aan wie de gouden tip bezorgt waardoor ze teruggevonden worden.