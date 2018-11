Dieven stelen bijna 65.000 flesjes parfum: “Gestolen omdat baas te laat betaalde” TTR

14 november 2018

14u00

Bron: Belga 0 Twee inbrekers moesten zich vandaag voor de rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor diefstal van bijna 65.000 flessen parfum. Ze riskeren tot vijftien maanden celstraf.

De feiten dateren van juni 2016. Toen vonden op korte tijd twee inbraken plaats bij transportbedrijf Delcatrans in de industriezone in Rekkem. De eerste keer gingen de inbrekers aan de haal met 750 dozen met elk zestig flesjes parfum. Amper tien dagen later werd opnieuw ingebroken, dit keer verdwenen 400 dozen met 48 parfumflessen. Alles samen werd voor 173.000 euro aan parfum gestolen. De dieven gingen ook aan de haal met 1.500 kilo pellets.

Een van de beklaagden is een 31-jarige ex-werknemer van het transportbedrijf. Hij staat samen met een kompaan uit Tourcoing in Frankrijk terecht voor de diefstal. De eerste beklaagde verklaarde aan de speurders dat hij de diefstal pleegde omdat zijn baas hem te laat betaalde. Volgens hem mocht hij de pellets wel meenemen van zijn werkgever, maar dat werd ontkend door het transportbedrijf. De tweede beklaagde huurde de Citroën Jumper waarmee de diefstal werd gepleegd.

Drie andere daders konden niet geïdentificeerd worden. Het openbaar ministerie vorderde voor de ex-werknemer een celstraf van vijftien maanden waarvan een jaar effectief, zijn kompaan hangt een straf van twaalf maanden boven het hoofd, waarvan acht maanden effectief. Ze riskeren beiden ook een boete.

De uitspraak volgt op 12 december.