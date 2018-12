Dieven stelen Belgische frituur, maar heldhaftige uitbater zet achtervolging in en stopt ze aan Franse grens HR

10 december 2018

06u47

Bron: L'Avenir, Sudinfo 22 Dieven hebben in het Waalse Chimay een mobiele frituur gestolen om ermee naar Frankrijk te rijden. Na een tip van een getuige zette de eigenaar echter de achtervolging in. Hij kon de dieven stoppen op enkele meters voor de grens.

De mobiele frituur ‘La Frite d’Or’ staat normaal gezien in de industriezone ‘Baileux’ van de gelijknamige deelgemeente van Chimay, in de provincie Henegouwen. Maar zaterdag omstreeks 17.30 uur kreeg eigenares Nancy plots een telefoontje van een bekende. “Uw frituur rijdt hier voorbij, achter een wagen met Franse nummerplaat. Is dat normaal?” De vrouw alarmeerde haar echtgenoot, die meteen in zijn wagen stapte en in de richting van de frituur reed.

“Mijn man Jean-Marie slaagde erin om de dieven te vinden”, vertelt Nancy aan Sudinfo. “Hij kon ze inhalen en ze doen afremmen. Ondertussen was ik met de politie aan het bellen. De dieven waren aangedaan, maar slaagden er toch in verder te rijden. Tijdens de wilde rit reden ze verschillende keren tegen de wagen Nancy en Jean-Marie. Net voor de Franse grens slaagde Jean-Marie er uiteindelijk toch in de dieven tot stilstand te brengen. Een passagier kon vluchten, maar de bestuurder konden ze ter plaatse houden tot de politie arriveerde. Zij sloegen hem in de boeien.

Door het heen en weer schudden tijdens de achtervolging, raakte de frituur wel beschadigd. Binnenin was ze besmeurd met frituurvet en sauzen.