Dieven slaan raam ambulance in en gaan ervandoor met gps MDR

16u30

Bron: eigen berichtgeving 12 De Roeck

In een ziekenwagen in Hoboken die net terugkwam van een interventie is vanmiddag een raam ingeslagen en vervolgens een gps gestolen. Later vanavond wordt het raam hersteld. Tot zolang is de ziekenwagen buiten dienst.

De bestuurder van de ziekenwagen van Ambuce Rescue Team had het voertuig in de garage geparkeerd. De poort stond nog open omdat er nog iets bijgevuld moest worden in de wagen. In amper tien minuten tijd werd het zijraampje ingeslagen en werd de gps uit het voertuig gestolen.

