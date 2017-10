Dieven op slinkse wijze aan de haal met 50.000 euro aan fietsen in Diest ADN

17u16

Bron: Belga 0 Instagram ridebikesdiest Dieven hebben afgelopen nacht ingebroken bij fietsenwinkel Ride, aan de Nijverheidslaan in Diest, en zijn er vandoor gegaan met 10 dure racefietsen. Dat meldt de lokale politie. De totale waarde van de buit bedraagt ongeveer 50.000 euro.

De inbrekers klommen rond 03.00 uur op het dak van de winkel en openden daar het brandluik. De winkel is uitgerust met camera's en verschillende warmte- en bewegingsdetectoren maar daar hadden de inbrekers iets op gevonden. Ze daalden niet zelf in de winkel af maar met een vier meter lange stok met een haak aan visten ze de fietsen op. Pas toen ze met de stok iets te diep moesten reiken, ging het alarm af, waarna de dieven er met hun buit vandoor gingen. De politie heeft een onderzoek geopend maar van de daders is vooralsnog geen spoor.

