Dieven maken voor 50.000 euro aan accordeons buit in Kalmthout

03 juni 2018

14u26

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een muziekwinkel in Kalmthout. Ze drongen via een gat in het dak naar binnen en maakten voor meer dan 50.000 euro aan accordeons buit.