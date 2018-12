Dieven kijken pincode af in supermarkt en stelen ruim duizend euro met bankkaart van bejaarde vrouw kg

24 december 2018

15u54

Bron: Belga 0 Drie Roemenen hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor feiten van shoulder surfing. In een supermarkt in Gistel bemachtigden ze de pincode van een bejaarde vrouw, waarna ze haar bankkaart stalen. Het openbaar ministerie vorderde een jaar effectieve gevangenisstraf.

Op 8 mei deed het slachtoffer boodschappen in de Carrefour in Gistel. De verdachten stonden aan de kassa bewust kort achter de bejaarde vrouw, waardoor ze de pincode van haar bankkaart konden zien. Daarna volgden Cristian N., Bogdan-Ionut D. en Cristian-Mihai O. de dame tot aan haar woning. Uit haar auto hebben de dieven dan haar bankkaart gestolen. Met de kaart werden geld afgehaald en kleren gekocht, goed voor een totaal bedrag van 1.075 euro.



Een winkelbediende zag ruim twee weken later de verdachten opnieuw in de winkel opduiken. Bij een andere bejaarde probeerden ze dezelfde truc toe te passen. De Roemenen werden aangehouden en zitten sindsdien in voorhechtenis.

Geen straf met uitstel

Alle beklaagden hebben hun aandeel in de feiten bekend. De verdediging vroeg daarom om een straf met uitstel, maar lijkt van een kale reis thuis te komen. "Ik vind het schandalig dat je specifiek een oudere dame uitkiest. Het openbaar ministerie is bijzonder mild in deze zaak, we kunnen gaan tot vijf jaar", zei de rechter.



Op het einde van de zitting vroeg een van de beklaagden nog wanneer hij naar huis zou mogen. "Dat zal nog niet voor direct zijn", reageerde de rechter. De rechter doet uitspraak op 28 januari.