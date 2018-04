Dieven kapen kluis met 80.000 euro in Zoutleeuw en zijn daarna spoorloos kg

06 april 2018

12u29

Bron: Belga 0 Vier onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een kluis met daarin 80.000 euro geroofd uit een bedrijf in de Dungelstraat in Zoutleeuw. De daders zijn gevlucht in een witte bestelwagen in de richting van Sint-Truiden en zijn momenteel spoorloos. Dat meldt een woordvoerder van de politiezone Landen-Linter-Zoutleeuw.

"Omstreeks 3.20 uur werden omwonenden gewekt door lawaai en zij zagen hoe vier mannen uit het bedrijf klommen waarvan er twee een kluis droegen. De kluis was in het bedrijf in de grond ingemetseld en is er met beitels uit verwijderd," aldus de woordvoerder van de politiezone.

De daders zijn tot nu toe nog niet terecht, voegt hij toe. "Wij hopen hen onder meer via het sporenonderzoek en beelden van ANPR-camera's toch op het spoor te komen".