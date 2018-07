Dieven gaan met elektrische handbike van verlamde man aan de haal JEW

08 juli 2018

Enkele harteloze dieven hebben vrijdag tijdens de match van de Rode Duivels tegen Brazilië een 61-jarige verlamde rolstoelpatiënt bestolen in een buurtcentrum in Gentbrugge.

De man had in 'Kaffie is Kaffie' zijn elektrische handbike, die hij koppelt aan zijn rolstoel om zich te verplaatsen, achtergelaten naast een lift. Toe hij na de match naar huis wilde terugkeren, merkte hij dat zijn 'fireflyy (een stuur met wiel en batterij) verdwenen was. Voor de man alvast heel vervelend, want die handbike kost 2.350 euro en is niet eenvoudig te verkrijgen. Daarnaast wordt hij nu fel in zijn vrijheid beknot. De dieven zelf kunnen ook maar weinig met het toestel doen, want het is enkel en alleen bestemd voor een rolstoel. Zijn dochter doet nu een oproep naar getuigen. Wie meer info heeft, kan zich wenden tot de lokale politie.