Dieven breken binnen in 52 mobilhomes: voor 100.000 euro aan motoronderdelen weg Voor 100.000 euro aan motoronderdelen weg bij Dicar Mobilhomes Toon Verheijen

26 juni 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dieven hebben afgelopen weekend voor ruim 100.000 euro aan motoronderdelen gestolen bij Dicar Mobilhomes aan de Antwerpsesteenweg. De daders stalen de dieselinjectoren uit een vijftigtal mobilhomes. De firma gaat nu extra investeren in beveiligingsmaatregelen.

De firma Dicar is een gevestigde waarde in het circuit van mobilhomes. Iedereen die de fly-over in Geel passeert kan niet om de honderden mobilhomes heen die het bedrijf op verschillende terreinen heeft staan. Afgelopen weekend drongen de daders het terrein van het bedrijf binnen dat het dichtst tegen de snelweg ligt. Uit niet minder dan 52 mobilhomes, meestal van het merk Ford of Fiat, gingen de daders aan de haal met dieselinjectoren.

De daders, die vermoedelijk toch geruime tijd in de weer moeten geweest zijn om de injectoren te stelen, kregen de motorkappen van de mobilhomes vrij snel open en konden zo hun slag slaan. "Ze hebben toegeslagen aan de kant van de autosnelweg", vertelt Lesley Horemans, rechterhand van zaakvoerder Dirk Van Eyck. "Langs de ene kant is daar misschien minder sociale controle, maar langs de andere kant komen er over de snelweg toch wel wat wagens voorbij maar niemand heeft blijkbaar iets gezien. We hebben nu onze beveiligingsfirma de opdracht gegeven om de komende nachten met extra mensen onze terreinen te bewaken. We hebben hier immers nog tientallen andere mobilhomes staan. Het risico bestaat altijd dat ze willen terugkomen om nog wat meer te stelen. Het is in elk geval zuur. Wij zijn ook maar een bedrijf dat op eerlijke manier geld wil verdienen. Een diefstal als deze doet ons zeer. Het gaat hier tenslotte om meer dan 100.000 euro."

Zwarte markt

Dicar investeerde jaren geleden al in een groot hekwerk met stroom na een diefstal van katalysatoren. Nu was het dus opnieuw prijs en de schade is enorm. In elke motor zitten immers vier injectoren die elk snel zo'n 500 euro kosten. Dat betekent 2.000 euro per motor en meer dan 100.000 euro in totaal. "Het gaat om kleine en dure wisselstukken waar blijkbaar een serieuze zwarte markt voor is", verklaart zaakvoerder Dirk Van Eyck. "De onderdelen zijn erg gegeerd en duur omdat ze gesofisticeerder worden om te voldoen aan de moderne Euro6-normen. Ze moeten ook vakkennis gehad hebben want de motorkappen gingen wel héél snel open." Het bedrijf gaat nu ook nog na of er bruikbare camerabeelden zijn gemaakt.