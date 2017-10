Dieven blazen geldautomaat op in Bever Tom Vierendeels

09u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tom Vierendeels Dieven hebben afgelopen nacht de geldautomaat van het Record Bank-filiaal opgeblazen in Bever (Vlaams-Brabant).

De politie en het labo zijn ter plaatse voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk of er buit werd gemaakt, maar de materiële schade is enorm.

